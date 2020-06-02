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РИА Наука
2020-06-02T15:32
https://ria.ru/20200602/1572352625.html
Филологи выяснили, почему Крылов не включил 8 басен в итоговое собрание
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351800_0:193:2048:1345_1036x0_80_0_0_2c086d2e064398249d3ecd475d438958.jpg
РИА Новости

Филологи выяснили, почему Крылов не включил 8 басен в итоговое собрание

15:18 02.06.2020 (обновлено: 15:32 02.06.2020)
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© РИА Новости / В. ШияновскийРепродукция картины художника Антона Михайловича Легашева "Портрет И.А.Крылова". 1840-е годы. Холст, масло. Государственный литературный музей
Репродукция картины художника Антона Михайловича Легашева Портрет И.А.Крылова. 1840-е годы. Холст, масло. Государственный литературный музей
© РИА Новости / В. Шияновский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Баснописец Иван Крылов не включил восемь басен в итоговое девятикнижие из-за их "эстетического несоответствия" динамике мировосприятия самого автора и его читателей, заявил РИА Новости аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Сергей Шипов.
Итоговое издание басен Крылова в девяти книгах, в которые были включены 198 произведений, вышло в 1843 году. Оно стало каноническим в истории национальной литературы, однако в него не вошли басни "Стыдливый игрок", "Судьба игроков", "Павлин и Соловей", "Недовольный гостьми стихотворец" ("Не вовремя гости"), "Лев и Человек", а также не печатавшиеся при жизни "Пир", "Огарок и подсвечник" и "Два извозчика".
По данным филолога, девятикнижие басен создавалось Крыловым на протяжении 50 лет, во время которых в отечественной культуре произошла смена нескольких литературных направлений, и в основе каждого из них лежит различное понимание мира и человека.
"Общим критерием, по которому рассматриваемые тексты не были включены автором в книги басен, является их эстетическое несоответствие представлениям автора на разных этапах его книготворчества и в контексте динамики литературных направлений в русском литературном процессе. Использование автором частного, а не свойственного басням универсального сюжета на раннем этапе басенного творчества Крылова стало одной из причин невключение текстов в итоговое девятикнижие", - сказал собеседник агентства.
Так, текст "Недовольный гостьми стихотворец" насыщен субъективными негативными характеристиками и не позволяет читателю сюжетно убедиться в морали, стать соучастником события. Басня "Пир" была исключена по внешним, цензурным причинам, а "Павлин и Соловей" - по внутренним, из-за риска идейного противостояния аристократической и неаристократической партий в отечественной элите первой трети ХІХ века. Крылов признан литературным сообществом национальным поэтом и, вероятно, поэтому уклонялся от дискуссии, разделявшей читателей, подчеркнул Шипов.
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"К примеру, феномен карточной игры не нашел своего отражения в девяти книгах басен в связи с неоднозначным и динамичным отношением Крылова к игре. Объектом изображения в этих текстах стал не порок, а игрок с его ценностным мировоззрением и желанием резко изменить свое положение или статус. В русской драматургии того времени мотив карточной игры был популярен. Однако в основе сюжета Крылов положил противостояние не между игроками, а между игроком и внешним миром", - пояснил Шипов.
Он заключил, что восемь произведений не были включены Крыловым в итоговый свод басен по причине их несоответствия жанрово-эстетическим требованиям самого автора, работавшего в динамическом диалоге с отечественным читателем первой половины девятнадцатого столетия.
"Все обстоятельства по каждой басне детализированы в работе, но мы впервые поставили комплексно вопрос о границах канонического девятикнижия великого русского поэта", - добавил филолог.
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