Минтруд прорабатывает со специалистами компоненты продуктовой корзины

"Мы сейчас уже на площадке Минтруда делаем соответствующие расчеты, работаем с институтами, с экспертным сообществом относительно как раз компонентов, входящих в состав именно продуктовой корзины, которая входит и является неотъемлемой частью именно прожиточного минимума", - сказал Котяков в ходе правительственного часа в Совфеде.