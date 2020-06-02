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Минтруд прорабатывает со специалистами компоненты продуктовой корзины
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РИА Новости

Минтруд прорабатывает со специалистами компоненты продуктовой корзины

12:23 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России прорабатывает со специалистами состав продуктовой корзины, заявил глава ведомства Антон Котяков.
"Мы сейчас уже на площадке Минтруда делаем соответствующие расчеты, работаем с институтами, с экспертным сообществом относительно как раз компонентов, входящих в состав именно продуктовой корзины, которая входит и является неотъемлемой частью именно прожиточного минимума", - сказал Котяков в ходе правительственного часа в Совфеде.
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