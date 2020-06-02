В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 27,5 тысячи

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 27,5 тысячи, свыше 1,6 тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 27 549 случаев заражения, скончались 1 663 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 7 935 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллионов случаев заражения, свыше 367 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.