Более 20 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Дели

"Сегодня 25 застрявших россиян вернулись домой на борту специального рейса Air India AII1977 Дели-Москва. В настоящий момент 2428 россиян ждут возвращения на родину, включая 436 на севере и на северо-западе Индии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.