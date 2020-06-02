Более 20 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Дели

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 20 россиян вернулись на родину рейсом авиакомпании Air India, еще 2428 граждан РФ ожидают вывоза, сообщило посольство России в Индии.
"Сегодня 25 застрявших россиян вернулись домой на борту специального рейса Air India AII1977 Дели-Москва. В настоящий момент 2428 россиян ждут возвращения на родину, включая 436 на севере и на северо-западе Индии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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