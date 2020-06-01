На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми

"Всего в этом году на поддержку семей с детьми в крае предусмотрено почти 23 миллиарда рублей", - отмечают краевые власти. Уточняется, что среди постоянных мер поддержки многодетных в крае – ежегодная денежная выплата и региональный маткапитал, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, льготное питание в школах, обеспечение детей до 6 лет бесплатными лекарствами, отмена транспортного налога на некоторые виды легковых автомобилей.