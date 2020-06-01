На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края на поддержку семей с детьми в текущем году выделили почти 23 миллиарда рублей, один миллиард рублей из этой суммы направлен в период режима повышенной готовности, который действует в регионе последние два месяца, говорится в сообщении администрации региона.
"Всего в этом году на поддержку семей с детьми в крае предусмотрено почти 23 миллиарда рублей", - отмечают краевые власти. Уточняется, что среди постоянных мер поддержки многодетных в крае – ежегодная денежная выплата и региональный маткапитал, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, льготное питание в школах, обеспечение детей до 6 лет бесплатными лекарствами, отмена транспортного налога на некоторые виды легковых автомобилей.
С 2011 года предоставляются земельные участки, с 2013 – ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до трех лет, пояснили в администрации.
"Обычно мы отмечаем этот праздник в парках, вместе с детьми. Но вирус внес коррективы в нашу жизнь. Мы вынуждены поздравлять ребят дистанционно. Особые слова благодарности сегодня – многодетным семьям, вас на Кубани уже 79 тысяч. Ваша главная сила – в ответственности друг за друга", – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в День защиты детей в ходе встречи с представителями многодетных семей, которые возглавляют различные общественные организации.
По словам губернатора, со своей стороны край предоставляет различные меры поддержи такой категории семей. "Только в период пандемии из бюджета края дополнительно выделено более одного миллиарда рублей. Средства пошли на единовременную выплату малоимущим многодетным по 10 тысяч рублей. По 2 тысячи рублей на каждого ребенка получили все многодетные родители", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, больше 6 тысяч семей получили финансовую поддержку от фонда "Край добра". Активно помогали благотворители и волонтеры – десятки тысяч родителей получили продукты и лекарства.