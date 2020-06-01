Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-06-01T18:26
https://ria.ru/20200601/1572310216.html
На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286597_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_90c2ad32f8e7026fd87e3b77e0087e84.jpg
РИА Новости

На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми

18:26 01.06.2020
53
© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края на поддержку семей с детьми в текущем году выделили почти 23 миллиарда рублей, один миллиард рублей из этой суммы направлен в период режима повышенной готовности, который действует в регионе последние два месяца, говорится в сообщении администрации региона.
"Всего в этом году на поддержку семей с детьми в крае предусмотрено почти 23 миллиарда рублей", - отмечают краевые власти. Уточняется, что среди постоянных мер поддержки многодетных в крае – ежегодная денежная выплата и региональный маткапитал, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, льготное питание в школах, обеспечение детей до 6 лет бесплатными лекарствами, отмена транспортного налога на некоторые виды легковых автомобилей.
С 2011 года предоставляются земельные участки, с 2013 – ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до трех лет, пояснили в администрации.
"Обычно мы отмечаем этот праздник в парках, вместе с детьми. Но вирус внес коррективы в нашу жизнь. Мы вынуждены поздравлять ребят дистанционно. Особые слова благодарности сегодня – многодетным семьям, вас на Кубани уже 79 тысяч. Ваша главная сила – в ответственности друг за друга", – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в День защиты детей в ходе встречи с представителями многодетных семей, которые возглавляют различные общественные организации.
Санаторий
30 мая, 11:17Краснодарский край
На Кубани санатории 15 муниципалитетов смогут возобновить работу с 1 июня
По словам губернатора, со своей стороны край предоставляет различные меры поддержи такой категории семей. "Только в период пандемии из бюджета края дополнительно выделено более одного миллиарда рублей. Средства пошли на единовременную выплату малоимущим многодетным по 10 тысяч рублей. По 2 тысячи рублей на каждого ребенка получили все многодетные родители", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, больше 6 тысяч семей получили финансовую поддержку от фонда "Край добра". Активно помогали благотворители и волонтеры – десятки тысяч родителей получили продукты и лекарства.
010000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов "Родительская слава"
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов принял участие в подписании соглашения с "Артеком"
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Почти сто тысяч ярославских семей получили пособия на детей
Протестующие в Вашингтоне
Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
Склад песка для стекольного завода
В Мордовии планируется открытие второй очереди стекольного завода
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
Санаторий
На Кубани санатории 15 муниципалитетов смогут возобновить работу с 1 июня
Молодые люди с ноутбуком
Стартовал 2-й поток образовательного этапа молодежного кубка "Управляй!"
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
Планета окруженная астероидами
К Земле летит потенциально опасный астероид
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг считает возможным сформировать постоянный запас СИЗ в России
Семья во дворе жилого дома
Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"
Защитные экраны на стойке размещения санатория Октябрьский в Сочи
Сочинские санатории приняли почти 600 туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
Лента новостейМолния