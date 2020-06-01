Почти сто тысяч ярославских семей получили пособия на детей

По его словам, единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей в первый день лета получили более 99 тысяч семей региона - на 135 тысяч детей. Эти семьи оформили заявления до 25 мая включительно. Прием заявлений продолжается.

Дополнительную поддержку государства получат около 16 тысяч семей региона со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума - это 5285 рублей за каждый месяц, начиная с 1 января, отметил глава региона. Он также отметил, что начиная с апреля 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты рассчитаны на три месяца - апрель, май, июнь, но заявление на их получение семьи могут подать до 1 октября.