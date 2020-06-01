Почти сто тысяч ярославских семей получили пособия на детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Почти 100 тысяч семей в Ярославской области 1 июня получили пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет, прием заявлений продолжается, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов в понедельник.
По его словам, единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей в первый день лета получили более 99 тысяч семей региона - на 135 тысяч детей. Эти семьи оформили заявления до 25 мая включительно. Прием заявлений продолжается.
"Первое июня - День защиты детей. Этот праздник - напоминание о том, что они нуждаются в помощи взрослых. И не только родителей и педагогов, но и государства. В этот непростой период в стране приняты беспрецедентные меры поддержки семей. И символично, что именно сегодня начались выплаты, назначенные президентом", - написал глава региона на своей странице в Facebook.
Дополнительную поддержку государства получат около 16 тысяч семей региона со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума - это 5285 рублей за каждый месяц, начиная с 1 января, отметил глава региона. Он также отметил, что начиная с апреля 29 тысяч семей, имеющих право на материнский капитал, уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно. Эти выплаты рассчитаны на три месяца - апрель, май, июнь, но заявление на их получение семьи могут подать до 1 октября.
"Надеюсь, что выплаты помогут многим семьям в сегодняшней ситуации. Эпидемия внесла многие коррективы и в детские планы. Сначала дистанционное обучение, теперь - каникулы без лагерей: пока мы не можем открыть их. Но наши образовательные центры и музеи уже подготовили интересные программы. Поэтому есть все возможности провести это лето насыщенно и с пользой. Желаю всем ребятам, несмотря ни на что, прекрасно отдохнуть", - написал Дмитрий Миронов.