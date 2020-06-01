В ОП рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции

"Уже сейчас на сайте общественныйнаблюдатель.рф собрано порядка 85 тысяч заявок, они уже обработаны, у нас есть эти наблюдатели, мы продолжаем эту работу. Она на некоторое время сбавила обороты в связи с пандемией и введенными ограничениями. Но уже сейчас во всех регионах она снова активизируется", - рассказала Михеева.