В ОП рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ получила и обработала более 85 тысяч заявок от потенциальных общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, работа по их подготовке во всех регионах снова активизируется, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева.
Голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля, такую дату назначил президент РФ Владимир Путин.
"Уже сейчас на сайте общественныйнаблюдатель.рф собрано порядка 85 тысяч заявок, они уже обработаны, у нас есть эти наблюдатели, мы продолжаем эту работу. Она на некоторое время сбавила обороты в связи с пандемией и введенными ограничениями. Но уже сейчас во всех регионах она снова активизируется", - рассказала Михеева.
ОП РФ, как отметила Михеева, рассчитывает выполнить те задачи, о которых на совещании с президентом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Она сказала о том, что нужно будет обеспечить общественное наблюдение при всех формах общероссийского голосования", - напомнила Михеева.
Наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования, назначают Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".