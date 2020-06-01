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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:22
https://ria.ru/20200601/1572306566.html
В ОП рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568375157_0:153:3098:1896_1036x0_80_0_0_642deb21b4adb65d48fb439b024a61fa.jpg
РИА Новости

В ОП рассказали о подготовке наблюдателей к голосованию по Конституции

17:22 01.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛидия Михеева
Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ получила и обработала более 85 тысяч заявок от потенциальных общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, работа по их подготовке во всех регионах снова активизируется, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева.
Голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля, такую дату назначил президент РФ Владимир Путин.
"Уже сейчас на сайте общественныйнаблюдатель.рф собрано порядка 85 тысяч заявок, они уже обработаны, у нас есть эти наблюдатели, мы продолжаем эту работу. Она на некоторое время сбавила обороты в связи с пандемией и введенными ограничениями. Но уже сейчас во всех регионах она снова активизируется", - рассказала Михеева.
ОП РФ, как отметила Михеева, рассчитывает выполнить те задачи, о которых на совещании с президентом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Вчера, 17:14
Памфилова рассказала о порядке проведения голосования по Конституции
"Она сказала о том, что нужно будет обеспечить общественное наблюдение при всех формах общероссийского голосования", - напомнила Михеева.
Наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования, назначают Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".
Конституция РФ
Вчера, 17:11Голосование по поправкам в Конституцию
Мосгоризбирком готов к проведению голосования по Конституции
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