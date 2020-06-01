Путин проводит совещание о дате голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин проводит совещание об оптимальной дате всероссийского голосования по поправкам к Конституции.

В январе этого года в послании Федеральному собранию глава государства предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день его одобрил Советом Федерации, затем документ поддержали законодательные собрания всех субъектов. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что оно должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате на основании рекомендаций специалистов.