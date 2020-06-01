На Ямале проверяют данные о детях, катавших на горке мертвого кота

Ранее в группе "Злой и добрый надымчанин" в социальной сети "ВКонтакте" появилась анонимная публикация местного жителя, который сообщил, что дети в одном из дворов "пинали и катали на горке мертвого котенка". По словам автора поста, который также разместил фотографии детей, они объяснили свой поступок тем, что "это было весело".