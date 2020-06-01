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2020-06-01T14:08
https://ria.ru/20200601/1572292105.html
На Ямале проверяют данные о детях, катавших на горке мертвого кота
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РИА Новости

На Ямале проверяют данные о детях, катавших на горке мертвого кота

14:08 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Ямало-Ненецком автономном округе проверят информацию из соцсетей о том, что дети в городе Надым якобы играли с мертвым котенком и катали его на горке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в группе "Злой и добрый надымчанин" в социальной сети "ВКонтакте" появилась анонимная публикация местного жителя, который сообщил, что дети в одном из дворов "пинали и катали на горке мертвого котенка". По словам автора поста, который также разместил фотографии детей, они объяснили свой поступок тем, что "это было весело".
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"Данное происшествие зарегистрировано в дежурной части отдела МВД по Надымскому району, проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что в действиях несовершеннолетних, предположительно, усматриваются признаки жестокого обращения с животными.
В администрации Надымского района пояснили РИА Новости, что информация о результатах проверки полиции будет передана в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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