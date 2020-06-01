Песков оценил вероятность приглашения лидеров Украины и Грузии на Парад

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы в Москву лидеров Украины и Грузии, заявил, что, к сожалению, пока нельзя похвастаться позитивной динамикой развития диалога между лидерами стран.
"К сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Песков также добавил, что глава государства каждый год поздравляет с Победой народы Украины и Грузии.
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