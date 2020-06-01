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75 лет Великой Победы
2020-06-01T14:07
https://ria.ru/20200601/1572291971.html
Песков оценил вероятность приглашения лидеров Украины и Грузии на Парад
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

Песков оценил вероятность приглашения лидеров Украины и Грузии на Парад

14:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы в Москву лидеров Украины и Грузии, заявил, что, к сожалению, пока нельзя похвастаться позитивной динамикой развития диалога между лидерами стран.
"К сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Песков также добавил, что глава государства каждый год поздравляет с Победой народы Украины и Грузии.
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75 лет Великой ПобедыДмитрий ПесковМоскваГрузияУкраинаВ мире
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