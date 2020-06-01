Все средства индивидуальной защиты должны быть доступны, заявил Мишустин

"И, конечно, все средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие – должны быть доступны", – сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин отметил, что в первые недели эпидемии РФ отмечала напряженную ситуацию с доступностью таких товаров, как и многие другие страны, так как нигде в мире такие изделия не производились в достаточном количестве.