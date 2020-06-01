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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:34
https://ria.ru/20200601/1572288682.html
Все средства индивидуальной защиты должны быть доступны, заявил Мишустин
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572181833_0:0:3211:1807_1036x0_80_0_0_41e73417444aa9bcf51faa138395213b.jpg
РИА Новости

Все средства индивидуальной защиты должны быть доступны, заявил Мишустин

13:25 01.06.2020 (обновлено: 13:34 01.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Все средства индивидуальной защиты в свете пандемии коронавируса должны быть доступны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"И, конечно, все средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие – должны быть доступны", – сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что в первые недели эпидемии РФ отмечала напряженную ситуацию с доступностью таких товаров, как и многие другие страны, так как нигде в мире такие изделия не производились в достаточном количестве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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