Все средства индивидуальной защиты должны быть доступны, заявил Мишустин

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Все средства индивидуальной защиты в свете пандемии коронавируса должны быть доступны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"И, конечно, все средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другие – должны быть доступны", – сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что в первые недели эпидемии РФ отмечала напряженную ситуацию с доступностью таких товаров, как и многие другие страны, так как нигде в мире такие изделия не производились в достаточном количестве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.