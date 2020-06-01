В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали состоящего на учете у психиатра жителя Татарстана, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика, сообщает Правоохранительные органы задержали состоящего на учете у психиатра жителя Татарстана, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика, сообщает региональное следственное управление СК РФ

По данным СК, в селе Актаныш 30 мая не вернулся домой шестилетний мальчик. Позже на берегу пруда была обнаружена его одежда. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

"По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний знакомый мальчика, с которым он уехал кататься на велосипедах. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, состоящий на учете врача-психиатра мужчина причастность к совершению преступления признал и показал место, где спрятал тело", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек поехал кататься с мальчиком на велосипедах. В дальнейшем, как установило следствие, он решил искупаться в пруду, принудив ребенка также залезть в воду, а во время купания утопил мальчика, после чего спрятал тело в траве.