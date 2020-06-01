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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-06-01T11:45
https://ria.ru/20200601/1572279815.html
В Липецкой области построили мастерскую для воспитанников детдома
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572280630_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_388863eb2036b1e91959d076a1352287.jpg
РИА Новости

В Липецкой области построили мастерскую для воспитанников детдома

11:45 01.06.2020
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© Depositphotos / kartosСтолярная мастерская
Столярная мастерская
© Depositphotos / kartos
ЛИПЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области в селе Крутые Хутора построили на три месяца раньше заявленного срока столярную мастерскую, в которой ремеслу будут обучаться дети-сироты, сообщил РИА Новости в понедельник губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, мастерская расположилась рядом с домом местной многодетной семьи Ефановых, в которой воспитываются 20 детей, 12 из которых - приёмные. Во время поездки главы государства в Липецкую область 16-летняя дочь Ефановых Софья обратилась к президенту с просьбой помочь семье открыть мастерскую по изготовлению деревянных изделий, где столярному делу будут обучаться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С проектом "Маленькие домики для большой семьи" Софья победила на Всероссийском конкурсе добровольцев.
"Я взял на личный контроль оказание помощи многодетной семье Ефановых. Вместе со специалистами строительной компании, специализирующейся на быстровозводимом жилье, мы осмотрели участок рядом с домом и выбрали место для мастерской. И вот, благодаря слаженной работе, мастерская площадью 200 квадратных метров готова на три месяца раньше установленного срока", - сказал Артамонов.
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