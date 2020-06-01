В Липецкой области построили мастерскую для воспитанников детдома

По его словам, мастерская расположилась рядом с домом местной многодетной семьи Ефановых, в которой воспитываются 20 детей, 12 из которых - приёмные. Во время поездки главы государства в Липецкую область 16-летняя дочь Ефановых Софья обратилась к президенту с просьбой помочь семье открыть мастерскую по изготовлению деревянных изделий, где столярному делу будут обучаться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С проектом "Маленькие домики для большой семьи" Софья победила на Всероссийском конкурсе добровольцев.