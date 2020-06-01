В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 162 человека с COVID-19, за все время - 4 855, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 162 человека... За весь период умерли 4 855 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 76 человек умерли в Москве, 25 - в Дагестане, 24 - в Подмосковье, девять - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.