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Путин поручил содействовать транспортным компаниям в оформлении виз
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РИА Новости

Путин поручил содействовать транспортным компаниям в оформлении виз

10:18 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие транспортным компаниям в РФ в оформлении виз работникам консульскими учреждениями иностранных государств.
"МИДу России оказать содействие транспортным компаниям по оформлению консульскими учреждениями иностранных государств в Российской Федерации виз российским гражданам – водителям транспортных средств, осуществляющим международные автомобильные перевозки, членам экипажей морских, речных и воздушных судов", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития транспорта.
В документе говорится, что доклады необходимо представить до 1 июня и до 1 сентября 2020 года, ответственный - глава МИД РФ Сергей Лавров.
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