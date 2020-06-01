Путин поручил содействовать транспортным компаниям в оформлении виз

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие транспортным компаниям в РФ в оформлении виз работникам консульскими учреждениями иностранных государств.
"МИДу России оказать содействие транспортным компаниям по оформлению консульскими учреждениями иностранных государств в Российской Федерации виз российским гражданам – водителям транспортных средств, осуществляющим международные автомобильные перевозки, членам экипажей морских, речных и воздушных судов", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития транспорта.
В документе говорится, что доклады необходимо представить до 1 июня и до 1 сентября 2020 года, ответственный - глава МИД РФ Сергей Лавров.