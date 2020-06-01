Бирюков: число возгораний сухой травы в Москве сократилось на 40%

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На территории Москвы в этом году сократилось число возгораний сухой травы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства На территории Москвы в этом году сократилось число возгораний сухой травы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"С начала года отмечается снижение количества загораний сухой травы на 40%. Всего зарегистрировано 266 возгораний сухой травы, а за аналогичный период прошлого года было 458 таких случаев. При этом 80% из них приходятся на ТиНАО", - отметил Бирюков.

По его словам, в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.

"В марте и апреле проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Устроены подъездные пути к водоемам для забора воды автомобильной и авиационной техникой, а также оборудованы вертолетные площадки", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что для защиты территории и населения от пожаров в ТиНАО работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники. С 1 мая расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы ежедневно проводят патрулирование территории и лесопарковых зон округа.

В ТиНАО подготовлены 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров в округе созданы отряды поливомоечной техники в составе 52 сотрудников и 26 автомобилей, подготовленных для тушения пожаров.

Кроме того, как сообщил глава комплекса городского хозяйства, экипажи Московского авиационного центра приступили к патрулированию территорий с воздуха. Они совершают облеты ежедневно и при обнаружении очагов возгорания немедленно передают информацию на пульт оперативных служб.

"Вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара. Экипажи с конца апреля уже провели 52 воздушных разведки, в ходе которых было обнаружено три очага возгорания в ТиНАО. Пожарные службы оперативно их ликвидировали, помощь авиации для их тушения не потребовалась", - сообщил Бирюков.