На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу

Ранее сообщалось, что с 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, из-за вспышки коронавируса был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.