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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:15
https://ria.ru/20200601/1572272172.html
На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу

09:45 01.06.2020 (обновлено: 10:15 01.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев снял режим карантина на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, питающем газопровод "Сила Сибири", сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
Указом Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, из-за вспышки коронавирусной инфекции среди работников был введен карантин.
Чаяндинское месторождение Якутии питает газопровод "Сила Сибири".
В понедельник Николаев подписал указ об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Ленского района. "Отменить ограничительные мероприятия…с 1 июня 2020 года", - говорится в тексте документа.
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По данным оперштаба, с 3 мая выполнено 74 спецрейса, организованных компанией "Стройтрансгаз", которыми с месторождения вывезено 7158 человек.
Ранее сообщалось, что с 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, из-за вспышки коронавируса был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Сроки ввода объектов на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии не сдвинутся после остановки работы генподрядчиком из-за коронавируса, "Газпром добыча Ноябрьск" ведет добычу и подготовку газа в плановом режиме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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