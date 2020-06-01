На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу

ЯКУТСК, 1 июн – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев снял режим карантина на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, питающем газопровод "Сила Сибири", сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
Указом Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, из-за вспышки коронавирусной инфекции среди работников был введен карантин.
Чаяндинское месторождение Якутии питает газопровод "Сила Сибири".
В понедельник Николаев подписал указ об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Ленского района. "Отменить ограничительные мероприятия…с 1 июня 2020 года", - говорится в тексте документа.
По данным оперштаба, с 3 мая выполнено 74 спецрейса, организованных компанией "Стройтрансгаз", которыми с месторождения вывезено 7158 человек.
Ранее сообщалось, что с 17 апреля на территории вахтовых поселков месторождения, где трудились свыше 10 тысяч человек, из-за вспышки коронавируса был введен карантин. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Сроки ввода объектов на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии не сдвинутся после остановки работы генподрядчиком из-за коронавируса, "Газпром добыча Ноябрьск" ведет добычу и подготовку газа в плановом режиме.
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