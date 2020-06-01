В Приморье рассказали об оказании медицинской помощи иностранцам

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Иностранные граждане, не имеющие полиса ОМС, получат необходимую медицинскую помощь в Приморье, сообщает правительство региона.

"Иностранные граждане, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования или иного документа, дающего право получить медпомощь, могут беспрепятственно получить ее в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Приморья. Это одна из мер по недопущению распространения коронавируса ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Приморья – министра здравоохранения Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, все руководители краевых государственных медучреждений получили инструкции оказывать иностранцам медпомощь в полном объеме. Отмечается, что иностранцы могут оформить документ получения медпомощи бесплатно, уже находясь на лечении – такой вариант возможен дистанционно.

"Второй вариант – в случае невозможности получения полиса ОМС – оплату за пребывание иностранца в больнице и его лечение возьмет на себя краевой бюджет, как и в отношении жителей Приморского края", – цитируются в сообщении слова Худченко.

По информации властей, иностранцев принимают в двух учреждениях Владивостока – больнице №4 и роддоме №1, в больнице Уссурийска

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Всего в Приморье выявлено 2049 случаев коронавируса, 19 человек умерли, 1075 выздоровели.