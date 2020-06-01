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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:37
https://ria.ru/20200601/1572271784.html
В Приморье рассказали об оказании медицинской помощи иностранцам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Приморье рассказали об оказании медицинской помощи иностранцам

09:37 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Иностранные граждане, не имеющие полиса ОМС, получат необходимую медицинскую помощь в Приморье, сообщает правительство региона.
"Иностранные граждане, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования или иного документа, дающего право получить медпомощь, могут беспрепятственно получить ее в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Приморья. Это одна из мер по недопущению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя председателя правительства Приморья – министра здравоохранения Анастасии Худченко, которые приводятся в сообщении, все руководители краевых государственных медучреждений получили инструкции оказывать иностранцам медпомощь в полном объеме. Отмечается, что иностранцы могут оформить документ получения медпомощи бесплатно, уже находясь на лечении – такой вариант возможен дистанционно.
"Второй вариант – в случае невозможности получения полиса ОМС – оплату за пребывание иностранца в больнице и его лечение возьмет на себя краевой бюджет, как и в отношении жителей Приморского края", – цитируются в сообщении слова Худченко.
По информации властей, иностранцев принимают в двух учреждениях Владивостока – больнице №4 и роддоме №1, в больнице Уссурийска.
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Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Всего в Приморье выявлено 2049 случаев коронавируса, 19 человек умерли, 1075 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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