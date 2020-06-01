На Чукотке более двух тысяч семей получили выплаты на детей

ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Более 2 тысяч семей в Чукотском автономном округе получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает в понедельник правительство региона.

Ранее сообщалось, что единовременная выплата назначается по указу президента РФ в рамках дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми. Право на нее имеют семьи с детьми от 3 до 16 лет, независимо от их материального положения. Выплаты начались 1 июня.

"Сегодня, 1 июня, более двух тысяч семей в Чукотском автономном округе получили единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Общая сумма по ним составила 29 миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты производятся семьям, которые подали заявки до 22 мая. Большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг.