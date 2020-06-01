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На Чукотке более двух тысяч семей получили выплаты на детей
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РИА Новости

На Чукотке более двух тысяч семей получили выплаты на детей

09:16 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Более 2 тысяч семей в Чукотском автономном округе получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает в понедельник правительство региона.
Ранее сообщалось, что единовременная выплата назначается по указу президента РФ в рамках дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми. Право на нее имеют семьи с детьми от 3 до 16 лет, независимо от их материального положения. Выплаты начались 1 июня.
"Сегодня, 1 июня, более двух тысяч семей в Чукотском автономном округе получили единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Общая сумма по ним составила 29 миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты производятся семьям, которые подали заявки до 22 мая. Большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг.
"По предварительной информации, ожидается, что более 9 тысяч детей Чукотки попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент РФ Владимир Путин. У родителей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявления принимаются до 1 октября", - говорится в сообщении.
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