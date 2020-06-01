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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:40
https://ria.ru/20200601/1572268169.html
В ФРГ выявили 333 новых случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В ФРГ выявили 333 новых случая COVID-19

07:40 01.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 333, скончались 11 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 181 815 случаев заболевания, скончались 8511 пациентов с COVID-19, более 165 тысяч заразившихся вылечились.
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Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 004), Северном Рейне-Вестфалии (38 046) и Баден-Вюртемберге (34 784). В Берлине зафиксированы 6816 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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