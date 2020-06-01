Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:38
https://ria.ru/20200601/1572268097.html
В Хабаровском крае выздоровели около половины заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189251_0:8:2741:1549_1036x0_80_0_0_3da84f01a4f39f5bebb4fb59e59e8700.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае выздоровели около половины заболевших COVID-19

07:38 01.06.2020
255
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВрачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи человек или почти половина заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хабаровском крае вылечились от инфекции, сообщает минздрав региона.
"В Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19, суммарно излечилось 1002 человека", - говорится в сообщении.
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
07:37Распространение нового коронавируса
В Кузбассе выявили 44 новых случая COVID-19
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 2,08 тысячи человек, из них 11 человек скончались. На лечении в настоящее время находятся почти 1,07 тысячи человек, у 60% заболевших инфекция протекает в легкой форме, 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Более 390 человек лечатся дома с соблюдением требований изоляции.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в крае продлен до 10 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пьяный мужчина
03:55Распространение нового коронавируса
Названа новая группа риска по коронавирусу
300000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Сотрудница автосалона
В России расширили программу льготного автокредитования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
Лента новостейМолния