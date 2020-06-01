В Хабаровском крае выздоровели около половины заболевших COVID-19

ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи человек или почти половина заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хабаровском крае вылечились от инфекции, сообщает минздрав региона.
"В Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19, суммарно излечилось 1002 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 2,08 тысячи человек, из них 11 человек скончались. На лечении в настоящее время находятся почти 1,07 тысячи человек, у 60% заболевших инфекция протекает в легкой форме, 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Более 390 человек лечатся дома с соблюдением требований изоляции.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в крае продлен до 10 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.