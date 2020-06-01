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2020-06-01T07:09
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Корабли Северного флота скоро посетят несколько стран в Средиземноморье
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РИА Новости

Корабли Северного флота скоро посетят несколько стран в Средиземноморье

07:09 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАлександр Моисеев
Александр Моисеев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Корабли Северного флота РФ в ближайшее время посетят с военно-дипломатическими миссиями несколько государств Средиземноморья, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.
"Экипажи надводных кораблей и подводных лодок продолжат практику дальних походов. Направления их традиционные – там, где необходимо военно-морское присутствие нашего государства. Североморцы выполнят военно-дипломатические миссии во время деловых заходов в иностранные порты. Наш Андреевский флаг увидят жители ряда стран Средиземноморья", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".
Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
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