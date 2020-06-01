В центре Манхэттена протестующие бьют витрины

НЬЮ-ЙОРК, 1 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Протестующие в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда идут по Бродвею в Нью-Йорке и бьют витрины, полиция не проводит массовых задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее группа из сотен протестующих перешла Бруклинский мост из Бруклина в направлении Манхэттена.
Толпа движется по Бродвею на север. Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы.
Идущие рядом полицейские не вмешиваются. В адрес полиции звучат оскорбления. Некоторые молодые люди пытаются провоцировать полицейских, чуть ли не касаясь их руками, но те не отвечают, просто сопровождая толпу.
Протестующие разрисовывают стены.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.