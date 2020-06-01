Матвиенко: нужно воспитывать в детях гуманизм и честность

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает внимательнее относиться к общественным дисциплинам в школе, воспитывать в детях гуманизм и чувство справедливости, избегать назидательности.

"Мы живем в мире глобализации, бурного развития науки и технологий, бизнеса. Однако научно-технический прогресс рождает не только новые возможности улучшения жизни людей, но и вызовы. Один из них - угроза доминирования технократического и прагматического мышления и поведения, когда во главу угла экономики, бизнеса, деятельности органов власти ставятся рациональность, эффективность, выгода", - написала Матвиенко в своей статье в "Российской газете".

По её словам, эти критерии важны и нужны, но они не должны быть самодовлеющими. "Для жизни общества не менее значимо следование ценностям, на которых базируется наша цивилизация. Таких, как добро, справедливость, счастье, здоровье, забота о других и помощь им, гражданственность, честность, любовь к родине", - отметила спикер. Они придают смысл жизни людей, направляют научно-технический прогресс в русло прогресса социального, добавила политик.

"Считаю очень важным, чтобы и общеобразовательная школа, и профессиональные учебные заведения нашей страны усилили внимание к формированию этих ценностей, делали их неотъемлемой частью духовного, нравственного облика детей, подростков, юношей и девушек", - подчеркнула законодатель.

Для этого необходимо внимательно следить за тем, чтобы в самом процессе обучения должное место занимали гуманитарные, общественные дисциплины, полагает Матвиенко. "Я имею в виду не только количество отводимых на них часов, но и качество их преподавания", - пояснила она.

"В последние годы оно стало заметно лучше, тем не менее, как говорится, есть над чем работать. И в первую очередь — не ограничиваться учебниками, изживать назидательность, шире использовать возможности литературы, искусства, музеев, библиотек", - считает сенатор. Благо современные информационные технологии предоставляют для этого самый широкий простор.

"Сегодня трудно переоценить воспитательную роль школы, педагогов. В нашем законодательстве прямо сказано, что "образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения", - подчеркнула спикер.

Матвиенко отметила, что президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". Он предлагает расширить понятие воспитания учащихся, дополнить, усилить его в части формирования чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, к представителям старшего поколения.