В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 90 тысяч человек

"Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 90 664, из них 16 962 проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3152 новых случая.

Власти изучают 36 803 подозрительных случая заболеваний, а также 788 летальных случаев. Число человек, болеющих в настоящий момент, выросло на 476 за сутки. Общее количество исследованных пациентов - 274 997.

В понедельник в Мексике начинается новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов без исключения на старте установлен красный сигнал.