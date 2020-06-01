В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 90 тысяч человек

МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Мексике достигло 90,6 тысячи, за сутки подтвержден 151 летальный случай, сообщил замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.
"Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 90 664, из них 16 962 проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3152 новых случая.
Власти изучают 36 803 подозрительных случая заболеваний, а также 788 летальных случаев. Число человек, болеющих в настоящий момент, выросло на 476 за сутки. Общее количество исследованных пациентов - 274 997.
В понедельник в Мексике начинается новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов без исключения на старте установлен красный сигнал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.