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2020-06-01T01:20
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Северный флот проведет в 2020 году арктическую экспедицию совместно с РГО
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РИА Новости

Северный флот проведет в 2020 году арктическую экспедицию совместно с РГО

01:20 01.06.2020
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© Фото : пресс-служба Северного флотаУчастники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
© Фото : пресс-служба Северного флота
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот и Русское географическое общество проведут третью совместную арктическую экспедицию в 2020 году, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.

"В нынешнем году, когда отмечается 175-летие Русского географического общества, мы планируем укрепить традиции и провести новую Комплексную экспедицию на архипелаги Арктики ... Предусмотрен подводный поиск ряда исторических объектов, а также проведение историко-патриотических акций", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что совместная экспедиция будет посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Великой Победы, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.
Командующий напомнил, что Северный флот и РГО провели уже две совместные экспедиции - на Новой земле в 2018 году и Земле Франца-Иосифа в 2019 году. В этом году география действия отрядов должна "охватить почти всю Арктику".
"Военнослужащие флота, действуя плечом к плечу с научными группами РГО на арктических островах, реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории и культуры, выполняют экологические, биологические и другие исследования. Все мероприятия моряки-североморцы выполняют без привлечения дополнительных средств, совмещая их с плановыми мероприятиями по боевой подготовке", - рассказал Моисеев.
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Северный флот ВМФ РоссииАрктикаРусское географическое обществоБезопасность
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