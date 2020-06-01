Северный флот проведет в 2020 году арктическую экспедицию совместно с РГО

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот и Русское географическое общество проведут третью совместную арктическую экспедицию в 2020 году, сообщил командующий СФ Александр Моисеев.

"В нынешнем году, когда отмечается 175-летие Русского географического общества, мы планируем укрепить традиции и провести новую Комплексную экспедицию на архипелаги Арктики ... Предусмотрен подводный поиск ряда исторических объектов, а также проведение историко-патриотических акций", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что совместная экспедиция будет посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Великой Победы, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.

Командующий напомнил, что Северный флот и РГО провели уже две совместные экспедиции - на Новой земле в 2018 году и Земле Франца-Иосифа в 2019 году. В этом году география действия отрядов должна "охватить почти всю Арктику".