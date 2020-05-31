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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:19
https://ria.ru/20200531/1572249358.html
В Омане число случаев COVID-19 превысило тысячу
https://cdn23.img.ria.ru/images/127528/68/1275286839_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_feb802eaa9992ca2bdbad820e0e80713.jpg
РИА Новости

В Омане число случаев COVID-19 превысило тысячу

14:19 31.05.2020
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© Flickr / Stefan KrasowskiФлаг развевается над замком в Омане
Флаг развевается над замком в Омане
© Flickr / Stefan Krasowski
Флаг развевается над замком в Омане. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане впервые превысило одну тысячу за сутки, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы 1014 новых случаев коронавируса (COVID-19), среди них 371 - у граждан Омана, 643 - у иностранцев", - говорится в заявлении министерства.
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По данным минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 11 437, выздоровели 2396 человек, скончались 47.
Ранее власти Омана распорядились отменить введенный в марте в связи с коронавирусом запрет на въезд и выезд в столичную провинцию Маскат с пятницы, 29 мая. Кроме того, власти султаната также распорядились с воскресенья, 31 мая, снять ограничения на посещение рабочих офисов госслужащими, однако на рабочих местах должны находиться не более 50% сотрудников с соблюдением мер предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОманМаскат (город)В мире
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