В Благовещенске проведут проверку после падения лифта в ТЦ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку после того, как в торговом центре "Острова" в Благовещенске упал грузовой лифт, где находились два человека, сообщается на сайте надзорного ведомства.
По данным СУСК РФ по Амурской области 30 мая в ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, пострадавшими занимаются медики, СК по региону начало доследственную проверку.
5 ноября 2019, 13:43В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
"Прокуратура города Благовещенска по поручению прокуратуры области с привлечением специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Амурской области с выездом на место проводит проверку по факту падения грузового лифта в ТРЦ "Острова". В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране труда, соблюдению требований безопасности при эксплуатации грузового подъемника", - сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.
Надзорное ведомство уточняет, что при падении грузового лифта пострадали двое работников магазина электроники.
9 августа 2019, 17:19В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту