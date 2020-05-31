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В Благовещенске проведут проверку после падения лифта в ТЦ
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РИА Новости

В Благовещенске проведут проверку после падения лифта в ТЦ

11:51 31.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку после того, как в торговом центре "Острова" в Благовещенске упал грузовой лифт, где находились два человека, сообщается на сайте надзорного ведомства.
По данным СУСК РФ по Амурской области 30 мая в ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, пострадавшими занимаются медики, СК по региону начало доследственную проверку.
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"Прокуратура города Благовещенска по поручению прокуратуры области с привлечением специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Амурской области с выездом на место проводит проверку по факту падения грузового лифта в ТРЦ "Острова". В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране труда, соблюдению требований безопасности при эксплуатации грузового подъемника", - сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.
Надзорное ведомство уточняет, что при падении грузового лифта пострадали двое работников магазина электроники.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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