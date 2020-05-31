В Благовещенске проведут проверку после падения лифта в ТЦ

"Прокуратура города Благовещенска по поручению прокуратуры области с привлечением специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Амурской области с выездом на место проводит проверку по факту падения грузового лифта в ТРЦ "Острова". В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об охране труда, соблюдению требований безопасности при эксплуатации грузового подъемника", - сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.