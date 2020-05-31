В Филатовской больнице в Москве лечатся 546 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лечение от коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве проходят 546 человек, сообщил в субботу главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 31.05.20. Всего на лечении: 1118. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1073. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 546", - написал главврач в Facebook.
От подчеркнул, что 156 пациентов находятся в реанимации, 49 - на ИВЛ. Также в больнице от коронавируса лечатся 22 беременные женщины и родильницы.
Вечорко написал, что за сутки поступил 121 человек, выписаны 84 пациента.
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