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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:21
https://ria.ru/20200531/1572241333.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся 546 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_3bf79dadc8028f7bc4347eac1826a40c.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве лечатся 546 пациентов с коронавирусом

10:21 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лечение от коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве проходят 546 человек, сообщил в субботу главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 31.05.20. Всего на лечении: 1118. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1073. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 546", - написал главврач в Facebook.
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От подчеркнул, что 156 пациентов находятся в реанимации, 49 - на ИВЛ. Также в больнице от коронавируса лечатся 22 беременные женщины и родильницы.
Вечорко написал, что за сутки поступил 121 человек, выписаны 84 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваЗдоровье - ОбществоМосква
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