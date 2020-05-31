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2020-05-31T09:27
https://ria.ru/20200531/1572239539.html
В Сан-Франциско на фоне протестов ввели комендантский час
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РИА Новости

В Сан-Франциско на фоне протестов ввели комендантский час

09:27 31.05.2020
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© Fotolia / AndyСан-Франциско
Сан-Франциско
© Fotolia / Andy
Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мэр Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявила о введении комендантского часа в городе в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает телеканал NBC Bay Area.
По данным телеканала, мэр Сан-Франциско заявила, что комендантский час будет введен с 20.00 до 5 часов утра, и призвала жителей города оставаться дома.
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"Я хочу внести ясность. Мы вводим комендантский час. Национальная гвардия будет наготове. Мы сделаем все, что можем, чтобы защитить наш город", - заявила Брид, слова которой приводит телеканал.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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