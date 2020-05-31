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Туризм
2020-05-31T00:40
https://ria.ru/20200531/1572185787.html
В Новосибирском зоопарке показали, как двигаются и едят ленивцы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155309/66/1553096643_0:182:1920:1262_1036x0_80_0_0_a8e0484652f06c2657d1086c2186b456.jpg
РИА Новости

В Новосибирском зоопарке показали, как двигаются и едят ленивцы

00:40 31.05.2020
360
CC0 / Free-Photos / Ленивцы
Ленивцы
CC0 / Free-Photos /
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке сняли на видео, как двигаются и едят ленивцы.
"Увидеть, как передвигается ленивец, удается не всем посетителям зоопарка, — пояснили сотрулники. — Иногда у их вольера можно провести несколько часов, и животные не тронутся с места. Но если оказаться рядом с двупалыми ленивцами во время их обеда, то можно многое увидеть".
В рационе этих животных разнообразные овощи, зелень и другие корма. Несмотря на всю медлительность, они довольно быстро съедают лакомства. А когда трапеза заканчивается, снова становятся практически неподвижными.
В комментариях поинтересовались, как же животные с таким образом жизни находят себе пару. "Тут ленивцы идеально совпадают — оба партнера одинаково неспешны", — пояснили эксперты.
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