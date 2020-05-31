В Новосибирском зоопарке показали, как двигаются и едят ленивцы

"Увидеть, как передвигается ленивец, удается не всем посетителям зоопарка, — пояснили сотрулники. — Иногда у их вольера можно провести несколько часов, и животные не тронутся с места. Но если оказаться рядом с двупалыми ленивцами во время их обеда, то можно многое увидеть".