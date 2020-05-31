В Новосибирском зоопарке показали, как двигаются и едят ленивцы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке сняли на видео, как двигаются и едят ленивцы.
"Увидеть, как передвигается ленивец, удается не всем посетителям зоопарка, — пояснили сотрулники. — Иногда у их вольера можно провести несколько часов, и животные не тронутся с места. Но если оказаться рядом с двупалыми ленивцами во время их обеда, то можно многое увидеть".
В рационе этих животных разнообразные овощи, зелень и другие корма. Несмотря на всю медлительность, они довольно быстро съедают лакомства. А когда трапеза заканчивается, снова становятся практически неподвижными.
В комментариях поинтересовались, как же животные с таким образом жизни находят себе пару. "Тут ленивцы идеально совпадают — оба партнера одинаково неспешны", — пояснили эксперты.