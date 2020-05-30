Пригожин объяснил, почему отправлял Шнурову нецензурные сообщения

"Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал сообщения. Разве это нормально?" — возмутился он.

Продюсер рассказал, что в одном из СМС назвал Шнурова "мразенышем", и писал, что их встреча неизбежна.

Пригожин также счел действия певца "немужским поступком". Он добавил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что Шнуров позволяет себе задевать членов его семьи. При этом супруга продюсера Валерия не поддерживает его в споре с лидером "Ленинграда".

Недавно из-за слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, разгорелся конфликт со Шнуровым. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера цирковым заступником.