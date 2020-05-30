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Культура
2020-05-30T19:21
https://ria.ru/20200530/1572228480.html
Пригожин объяснил, почему отправлял Шнурову нецензурные сообщения
https://cdn23.img.ria.ru/images/154010/56/1540105642_0:0:3092:1739_1036x0_80_0_0_9efc983db64dc3d94dc4572c612eae23.jpg
РИА Новости

Пригожин объяснил, почему отправлял Шнурову нецензурные сообщения

18:26 30.05.2020 (обновлено: 19:21 30.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин признался, что отправлял нецензурные СМС музыканту Сергею Шнурову. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.
"Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал сообщения. Разве это нормально?" — возмутился он.
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Продюсер рассказал, что в одном из СМС назвал Шнурова "мразенышем", и писал, что их встреча неизбежна.
Пригожин также счел действия певца "немужским поступком". Он добавил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что Шнуров позволяет себе задевать членов его семьи. При этом супруга продюсера Валерия не поддерживает его в споре с лидером "Ленинграда".
Недавно из-за слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, разгорелся конфликт со Шнуровым. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера цирковым заступником.
Также о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек". Пригожин позднее добавил, что говорил не о себе, а обо всех артистах.
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Обсудить 10
КультураСергей Глушко (Тарзан)РоссияИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Мне на Пригожина как говорится с высокой колокольни. Но если он набьют лицо Шнурову, я против не буду. А он может, воспитание и окружение соответствует.
30 мая, 19:26
Арсений Новиков
1480109
Почему молчит Лоза , по этому вызывающему поводу ?!!!!!!!
30 мая, 21:56
МФМаксим Филиппов
9150001
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