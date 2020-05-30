Пригожин объяснил, почему отправлял Шнурову нецензурные сообщения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин признался, что отправлял нецензурные СМС музыканту Сергею Шнурову. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.
"Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал сообщения. Разве это нормально?" — возмутился он.
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Продюсер рассказал, что в одном из СМС назвал Шнурова "мразенышем", и писал, что их встреча неизбежна.
Пригожин также счел действия певца "немужским поступком". Он добавил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что Шнуров позволяет себе задевать членов его семьи. При этом супруга продюсера Валерия не поддерживает его в споре с лидером "Ленинграда".
Недавно из-за слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, разгорелся конфликт со Шнуровым. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера цирковым заступником.
Также о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек". Пригожин позднее добавил, что говорил не о себе, а обо всех артистах.