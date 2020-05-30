Источник: спецоперация в Сунже в Ингушетии перешла в завершающую стадию

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Стрельба на месте боестолкновения с боевиками на окраине города Сунжа в Ингушетии прекратилась, идет завершающая стадия спецоперации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, введен режим КТО. Источник сообщил РИА Новости, что на окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение, район был оцеплен. Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась.
"Стрельба на месте боя прекратилась, сейчас идет завершающая стадия спецоперации", - сказал собеседник агентства.