Источник: спецоперация в Сунже в Ингушетии перешла в завершающую стадию

Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, введен режим КТО. Источник сообщил РИА Новости, что на окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение, район был оцеплен. Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась.