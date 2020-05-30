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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:53
https://ria.ru/20200530/1572214347.html
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 532
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469682_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_dacae69507f5e2531075cc7729586c7d.jpg
РИА Новости

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 532

10:53 30.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мобильный госпиталь МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло на 31, до 532, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 501 лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 мая, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 532. На лечении - 380 пациентов. Выписаны 134 человека. Летальных случаев 18", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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