В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 532

Ранее в ведомстве сообщали о 501 лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 мая, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 532. На лечении - 380 пациентов. Выписаны 134 человека. Летальных случаев 18", - говорится в сообщении пресс-службы.