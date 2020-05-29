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2020-05-29T15:54
https://ria.ru/20200529/1572150696.html
Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки
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РИА Новости

Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки

04:53 29.05.2020 (обновлено: 15:54 29.05.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Вывозной рейс, вылетающий в Латинскую Америку за россиянами, совершит посадки в четырех странах, сообщило посольство России в Аргентине в Facebook.
"По предварительной информации, вылет "вывозного" рейса российской авиакомпании "Азур Эйр" из города Буэнос-Айрес в Москву (в пути также предусмотрены остановки в городах Сантьяго и Гавана) состоится 4 июня 2020 года в 21.20", - говорится в сообщении.
Ранее посольство России в Бразилии сообщило, что планируется посадка в Сан-Паулу.
Как сообщили ранее РИА Новости в посольствах России в Уругвае, Парагвае и Боливии, россияне, застрявшие в этих странах, также хотят воспользоваться возможностью и улететь через Аргентину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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