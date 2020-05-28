Володин раскритиковал сборы с бюджетников на новую больницу в Саратове

"Этого нельзя ни в коем случае делать, так как изначально проект строительства инфекционной больницы реализуется как благотворительный, спонсорский. На него перечисляют средства крупный бизнес, представители делового сообщества и те, кто имеет возможность вложиться. Но собирать деньги с тех людей, которым самим необходимо помогать, недопустимо", - приводятся слова Володина в посте.