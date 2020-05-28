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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:28
https://ria.ru/20200528/1572144839.html
Володин раскритиковал сборы с бюджетников на новую больницу в Саратове
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин раскритиковал сборы с бюджетников на новую больницу в Саратове

21:28 28.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Организовывать сборы с бюджетников на строительство новой инфекционной больницы на 400 мест в Саратове несправедливо и непорядочно, такие разнарядки могут давать только люди, у которых нет головы на плечах, заявил спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин.
Как сообщается в аккаунте сторонников Володина в Instagram, в паблик в четверг поступило много обращений из разных районов области от сотрудников бюджетных учреждений, которые сообщили, что им в "добровольно-принудительном" порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы в Саратове. Общественная приемная Володина передала ему эту информацию.
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"Этого нельзя ни в коем случае делать, так как изначально проект строительства инфекционной больницы реализуется как благотворительный, спонсорский. На него перечисляют средства крупный бизнес, представители делового сообщества и те, кто имеет возможность вложиться. Но собирать деньги с тех людей, которым самим необходимо помогать, недопустимо", - приводятся слова Володина в посте.
"Это не только несправедливо, но и непорядочно. Такие разнарядки могут давать только бессовестные люди, у которых нет головы на плечах. У региона есть различные варианты по поиску спонсорских средств", - подчеркнул спикер Госдумы.
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Ранее власти области призвали бизнес и граждан принять участие в объявленном сборе средств в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра. Губернатор Валерий Радаев пояснял, что в условиях эпидемии коронавируса этот медцентр крайне необходим, поскольку сейчас весь имеющийся профильный коечный фонд разрознен по нескольким медучреждениям, а концентрация противоэпидемических сил в одном месте в разы повышает эффективность лечения заболевших.
Володин ранее заявил, что строительство инфекционной больницы в Саратове оценивается в 1,2 миллиарда рублей, еще около миллиарда рублей потребуется на оборудование. На ее строительство при поддержке Володина региону 462,2 миллиона рублей выделил бюджет Москвы. По словам первого зампреда правительства области Вадима Ойкина, ввести объект в эксплуатацию намечено на сентябрь. Пресс-служба губернатора области отмечала, что первый из восьми корпусов новой больницы планируется построить к 15 июня.
Всего в области лабораторно подтверждены 2746 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1033.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьСаратовОбщество
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