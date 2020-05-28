В Подмосковье увеличат число дежурных групп в детских садах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество дежурных групп в детсадах Подмосковья будет увеличено в два раза до 2,6 тысяч, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Часто возникал вопрос по поводу того, когда мы откроем детские сады. Сразу все открыть, увы, не можем, опасно. Поэтому до настоящего времени у нас работало 1300 дежурных так называемых групп, я дал команду увеличить вдвое, 2500-2600 детских групп будут работать в наших детских садах", - сказал губернатор в эфире телеканала "360".
Он отметил, что это дополнительные возможности для тех, кому не с кем оставить дома ребенка.
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