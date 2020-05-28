В МИД уверены в продолжении трехсторонних консультаций по MH17

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия надеется, что трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами позволят донести российское видение случившегося с рейсом MH17 в 2014 году на востоке Украины, уверена в продолжении таких контактов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
Судебные слушания по MH17 возобновятся 8 июня.
"Россия согласилась на них (трехсторонние консультации по MH17 - ред.), чтобы профессионально, без излишней политизации обсудить широкий круг вопросов, связанных с крушением рейса МН17. Уже состоялось несколько раундов таких встреч. Уверен, что работа в данном формате будет продолжена. Придаем большое значение этим консультациям, надеемся, что они позволят лучше донести до австралийской и нидерландской сторон наше видение случившегося с рейсом МН17", - сказал Парамонов.
При этом дипломат не стал раскрывать их содержание, так как данные трехсторонние встречи носят конфиденциальный характер в соответствии с договоренностью участников.
Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.