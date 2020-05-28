В МИД уверены в продолжении трехсторонних консультаций по MH17

"Россия согласилась на них (трехсторонние консультации по MH17 - ред.), чтобы профессионально, без излишней политизации обсудить широкий круг вопросов, связанных с крушением рейса МН17. Уже состоялось несколько раундов таких встреч. Уверен, что работа в данном формате будет продолжена. Придаем большое значение этим консультациям, надеемся, что они позволят лучше донести до австралийской и нидерландской сторон наше видение случившегося с рейсом МН17", - сказал Парамонов.