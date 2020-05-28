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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:13
https://ria.ru/20200528/1572102679.html
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи

11:13 28.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 22,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера среды до утра четверга - в стране выявлены 127 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных составило 22 600.
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Также за минувшую ночь скончались два пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 030.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 248 человек, 79 818 находятся на карантине, 10 560 выздоровели.
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С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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