В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи

ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Количество выявленных случаев Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции Польше увеличилось до 22,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера среды до утра четверга - в стране выявлены 127 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных составило 22 600.

Также за минувшую ночь скончались два пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 030.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 248 человек, 79 818 находятся на карантине, 10 560 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.