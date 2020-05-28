Россиян, прибывших из Армении в Екатеринбург, направили в обсерватор

"На Среднем Урале борт покинул 101 пассажир. Россияне прошли в "Кольцово" все необходимые процедуры. Двадцать четыре человека, в том числе четверо детей (среди них 17 свердловчан), отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - говорится в сообщении.