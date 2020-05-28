Россиян, прибывших из Армении в Екатеринбург, направили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Россиян, прибывших вывозным рейсом из Армении в Екатеринбург, направили на двухнедельную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в четверг оперативный штаб Свердловской области.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Еревана прибыл в Екатеринбург в 3.42 (1.42 мск) в четверг. Предварительно борт сел в Новосибирске, где вышли 94 пассажира.
"На Среднем Урале борт покинул 101 пассажир. Россияне прошли в "Кольцово" все необходимые процедуры. Двадцать четыре человека, в том числе четверо детей (среди них 17 свердловчан), отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - говорится в сообщении.
Остальные прибывшие при поддержке оперативных штабов других субъектов проследовали в свои регионы.
Ранее в посольстве РФ в Армении заявляли, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском и Алтайском краях, Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.