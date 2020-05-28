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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T08:16
https://ria.ru/20200528/1572094952.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396

08:16 28.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 27 человек и достигло 3396, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 3369, 14 пациентов скончались, 2668 выздоровели.
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"По состоянию на 28 мая 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3396", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, во вторник – 75, в понедельник - 51.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 714 пациентов с COVID-19, в том числе трое в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на COVID-19 из-за роста числа выявленных заболевших с данной инфекцией в последние дни.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
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