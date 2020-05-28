В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 714 пациентов с COVID-19, в том числе трое в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.