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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T08:13
https://ria.ru/20200528/1572094919.html
В Таиланде зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса

08:13 28.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Одиннадцать новых заражений коронавирусом выявлены в Таиланде в четверг, смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы 11 случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
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"Все новые пациенты – граждане Таиланда. Все они заразились за границей. Пять человек из 11 по профессии массажисты, четыре – наемные работники, одна туристка, путешествовавшая по Южной Азии, и одна домохозяйка" - сказал Висануйотхин.
"Хорошая новость сегодня – выписаны из больниц еще 14 полностью выздоровевших пациентов", - добавил он.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 28 мая: общее число заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 065 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 945 человек, в больницах на лечении находятся 63 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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