В Таиланде зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса

Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке

Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке

БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Одиннадцать новых заражений коронавирусом выявлены в Одиннадцать новых заражений коронавирусом выявлены в Таиланде в четверг, смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы 11 случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.

"Все новые пациенты – граждане Таиланда. Все они заразились за границей. Пять человек из 11 по профессии массажисты, четыре – наемные работники, одна туристка, путешествовавшая по Южной Азии, и одна домохозяйка" - сказал Висануйотхин.

"Хорошая новость сегодня – выписаны из больниц еще 14 полностью выздоровевших пациентов", - добавил он.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 28 мая: общее число заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 065 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 945 человек, в больницах на лечении находятся 63 человека.