В Узбекистане создали систему безопасности для туристов из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с системой безопасности для туристов, разработанной в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. По данным пресс-службы, из-за карантинных мер против коронавируса приостановили свою деятельность более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей в стране. Предоставленные им налоговые льготы на общую сумму около 60 миллионов долларов не решают долгосрочных задач по развитию туристической отрасли.

"Разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов "Uzbekistan. Safe travel guaranteed" ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано"). Глава государства ознакомился с презентацией данного проекта", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с "зеленым" статусом, отметили в пресс-службе. "Определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания", - отметил Мирзиеев.

Глава государства дал указания по организации баз отдыха с использованием легких конструкций в горных районах и на побережье озер. "На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи", - добавили в пресс-службе.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло почти до 3,37 тысячи, 14 пациентов скончались, около 2,67 тысячи выздоровели.