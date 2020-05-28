Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:09
https://ria.ru/20200528/1572094369.html
В Узбекистане создали систему безопасности для туристов из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:295:2732:1832_1036x0_80_0_0_2ef20b73a1a3d7c7ac0f2a4bb486eaec.jpg
РИА Новости

В Узбекистане создали систему безопасности для туристов из-за COVID-19

07:46 28.05.2020 (обновлено: 10:09 28.05.2020)
3538
© Depositphotos / weissdergeierУзбекистан
Узбекистан
© Depositphotos / weissdergeier
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с системой безопасности для туристов, разработанной в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. По данным пресс-службы, из-за карантинных мер против коронавируса приостановили свою деятельность более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей в стране. Предоставленные им налоговые льготы на общую сумму около 60 миллионов долларов не решают долгосрочных задач по развитию туристической отрасли.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
27 мая, 08:15Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3,3 тысячи
"Разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов "Uzbekistan. Safe travel guaranteed" ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано"). Глава государства ознакомился с презентацией данного проекта", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с "зеленым" статусом, отметили в пресс-службе. "Определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания", - отметил Мирзиеев.
Глава государства дал указания по организации баз отдыха с использованием легких конструкций в горных районах и на побережье озер. "На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи", - добавили в пресс-службе.
Медик и пациент
25 мая, 09:11Распространение нового коронавируса
Минздрав Узбекистана не исключил возврата к жесткому карантину
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло почти до 3,37 тысячи, 14 пациентов скончались, около 2,67 тысячи выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
500100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевВОЗТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
США в субботу отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Перу
В Перу зафиксировали рекордный суточный рост случаев COVID-19
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3,3 тысячи
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Путин поздравил пограничников с праздником
Самолет
Из Петербурга в Ташкент вывезли около 250 граждан Узбекистана
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Медицинский работник
В Узбекистане число заболевших COVID-19 достигло 3261
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
К актрисе из сериала "Ранетки" в дом пытались залезть злоумышленники
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния