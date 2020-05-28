В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19

Днем ранее сообщалось о 362 случаях заболевания и 47 летальных исходах, выявленных за сутки.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 717 случаев заболевания, скончались 8411 пациентов с COVID-19, более 163 тысяч заразившихся вылечились.