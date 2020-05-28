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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T06:33
https://ria.ru/20200528/1572093595.html
В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19

06:33 28.05.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 353, скончались 62 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 362 случаях заболевания и 47 летальных исходах, выявленных за сутки.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 717 случаев заболевания, скончались 8411 пациентов с COVID-19, более 163 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 729), Северном Рейне-Вестфалии (37 698) и Баден-Вюртемберге (34 129). В Берлине зафиксированы 6703 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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