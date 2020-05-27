Отдых в детских лагерях в Калужской области в 2020 году будет бесплатным

КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Отдых в детских лагерях Калужской области в 2020 году будет бесплатным для детей и их родителей благодаря экономии регионального бюджета из-за перевода школ на дистанционное обучение, заявил журналистам врио губернатора Владислав Шапша.
Шапша провел пресс-конференцию, посвященную 100 дням его работы во главе региона.
По его словам, разрешение открыть детские лагеря должно быть получено от главного санитарного врача Калужской области, но ожидается, что учреждения приступят к работе в начале июля.
"Можно сократить смены до двух недель, чтобы все успели отдохнуть. Около 15 тысяч школьников сможет отдохнуть. И еще одно предложение. У нас образуется экономия средств и важно направить эти средства, чтобы отдых в этом году был бесплатным. Это будет правильно. Мы должны поддержать медиков, соцработников, малообеспеченных. Так и сделаем. Решение принято", - заявил Шапша.
Он пояснил, что возможность сделать отдых бесплатным появилась за счет экономии бюджетных средств региона после перехода школ на дистанционные форматы образования.
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