Отдых в детских лагерях в Калужской области в 2020 году будет бесплатным

По его словам, разрешение открыть детские лагеря должно быть получено от главного санитарного врача Калужской области, но ожидается, что учреждения приступят к работе в начале июля.

"Можно сократить смены до двух недель, чтобы все успели отдохнуть. Около 15 тысяч школьников сможет отдохнуть. И еще одно предложение. У нас образуется экономия средств и важно направить эти средства, чтобы отдых в этом году был бесплатным. Это будет правильно. Мы должны поддержать медиков, соцработников, малообеспеченных. Так и сделаем. Решение принято", - заявил Шапша.