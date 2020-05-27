В Плесском доме-интернате у 48 человек обнаружили коронавирус

"Сейчас из 368 проживающих инфицированы коронавирусом 48 человек. Учреждение работает в режиме обсерватора, люди изолированы и распределены по корпусам", - говорится в сообщении.

"Все они переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не требуется, всю необходимую терапию они получают на месте. Конечно, эпидрасследование не закончено, к нему подключились и правоохранительные органы. Дом-интернат - закрытое учреждение, где сотрудники работают и проживают вахтами по 14 дней. Будем разбираться, проводить расследование и обязательно дадим ответ на вопрос, кто же был "нулевым пациентом" в этом доме-интернате", - приводит слова Фокина облправительство.