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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:15
https://ria.ru/20200527/1572078804.html
В Плесском доме-интернате у 48 человек обнаружили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В Плесском доме-интернате у 48 человек обнаружили коронавирус

18:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Около 50 случаев новой коронавирусной инфекции выявлены в Плесском доме-интернате, сообщило правительство региона.
Во вторник сообщалось, что инфекция выявлена у одного сотрудника и двух пациентов интерната.
"Сейчас из 368 проживающих инфицированы коронавирусом 48 человек. Учреждение работает в режиме обсерватора, люди изолированы и распределены по корпусам", - говорится в сообщении.
Как рассказал в среду журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, пациенты с коронавирусной инфекцией полностью изолированы на отдельном этаже.
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"Все они переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не требуется, всю необходимую терапию они получают на месте. Конечно, эпидрасследование не закончено, к нему подключились и правоохранительные органы. Дом-интернат - закрытое учреждение, где сотрудники работают и проживают вахтами по 14 дней. Будем разбираться, проводить расследование и обязательно дадим ответ на вопрос, кто же был "нулевым пациентом" в этом доме-интернате", - приводит слова Фокина облправительство.
По состоянию на 27 мая, в регионе зарегистрированы 1686 случаев COVID-19, за сутки поставлено 47 диагнозов. Выздоровели в Ивановской области 599 пациентов, скончались 18 человек, у которых был подтвержден COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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