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2020-05-27T17:53
https://ria.ru/20200527/1572076958.html
В коалиции США опровергли сообщения СМИ о переброске ЗРК Patriot в Сирию
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РИА Новости

В коалиции США опровергли сообщения СМИ о переброске ЗРК Patriot в Сирию

17:53 27.05.2020
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© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) опровергли сообщения СМИ о переброске зенитно-ракетных комплексов Patriot в Сирию.
Ранее сирийские СМИ сообщили о переброски новой группы военных США из Ирака в Сирию. Американские военные доставили на свои базы в провинции Эль-Хасаке дополнительную технику и высотки для мобильной связи. В свою очередь иракский спутниковый телеканал Alghadeer TV сообщил, что США доставили ЗРК Patriot в район нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.
"Еще больше фейковых новостей в Сирии. Никаких Patriot в Сирии. В этом твите фото из другой страны", - гласит запись в Twitter коалиции, к которой приложен твит телеканала с фото ЗРК в какой-то пустыне.
Позднее телеканал удалил исходную запись и опубликовал новую, с другой фотографией. В статье на сайте телеканала со ссылкой на другой арабский телеканал Al-Alam утверждается, что американцы разместили батарею Patriot в районе нефтяного месторождения Koniko в 20 километрах от столицы провинции Дейр-эз-Зор, а также планируют разместить такие батареи в других местах в этой же провинции.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ* в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны. В Дамаске называют действия США оккупацией и считают истинной причиной пребывания американских войск контроль над нефтяными месторождениями.

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Эль-ХасакеИсламское государствоПэтриот (зенитный ракетный комплекс )СирияСШАВ мире
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