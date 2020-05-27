Котяков: упрощенной регистрацией воспользовались 1,5 миллиона безработных

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек воспользовались упрощенной регистрацией в качестве безработных, подав заявление на портале "Работа в России", заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"С 9 апреля действует упрощенный порядок регистрации в центрах занятости. Теперь гражданину достаточно подать заявление только на портале "Работа в России". И хочу сказать, Владимир Владимирович, таким порядком на сегодняшний день уже воспользовались более 1,5 миллиона человек", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом РФ Владимиром Путиным.