В Липецкой области выбрали и наградили лучшие семьи года

ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Пять липецких семей - победители конкурса "Лучшая семья года" - получили в качестве призов микроавтобусы, сообщил глава региона . Пять липецких семей - победители конкурса "Лучшая семья года" - получили в качестве призов микроавтобусы, сообщил глава региона Игорь Артамонов

Он уточнил, что областной конкурс на определение лучшей семьи года в Липецкой области проводится уже в одиннадцатый раз. В этом году на кокрус были поданы 103 заявки.

Победителей жюри определяло в номинациях "Лучшая трудовая династия", "Лучшая опекунская или приемная семья", "Лучшая творческая семья", "Лучшая спортивная семья" и "Самая трудолюбивая семья". Наградой за первое место традиционно стал микроавтобус. Семьи, занявшие второе место, получили легковые автомобили. За третье место - комплекты бытовой техники.