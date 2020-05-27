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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-27T17:33
https://ria.ru/20200527/1572075104.html
В Липецкой области выбрали и наградили лучшие семьи года
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572075346_0:9:1000:572_1036x0_80_0_0_89bd75f73b8087c2f3d84060a1ebd976.jpg
РИА Новости

В Липецкой области выбрали и наградили лучшие семьи года

17:33 27.05.2020
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© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиУчастники конкурса "Лучшая семья года" Липецкой области
Участники конкурса Лучшая семья года Липецкой области
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Пять липецких семей - победители конкурса "Лучшая семья года" - получили в качестве призов микроавтобусы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что областной конкурс на определение лучшей семьи года в Липецкой области проводится уже в одиннадцатый раз. В этом году на кокрус были поданы 103 заявки.
Победителей жюри определяло в номинациях "Лучшая трудовая династия", "Лучшая опекунская или приемная семья", "Лучшая творческая семья", "Лучшая спортивная семья" и "Самая трудолюбивая семья". Наградой за первое место традиционно стал микроавтобус. Семьи, занявшие второе место, получили легковые автомобили. За третье место - комплекты бытовой техники.
Стройка
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"В Липецкой области ведется активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики – в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее", – сказал глава региона.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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