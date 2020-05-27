Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены

ТЮМЕНЬ, 27 мая - РИА Новости. Тюменская область своевременно получила федеральные средства, предназначенные для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, выплаты за апрель получили 2210 медработников, сообщил губернатор региона . Тюменская область своевременно получила федеральные средства, предназначенные для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, выплаты за апрель получили 2210 медработников, сообщил губернатор региона Александр Моор

"Получили своевременно и также своевременно довели до медучреждений. Соответственно, все суммы за апрель еще выплатили еще между майскими праздниками и сегодня заканчиваем расчет за май. Задача стоит до конца мая все эти деньги перечислить на карточки медработникам",– сказал глава региона накануне в эфире Первого канала.

Моор добавил, что Тюменская область одновременно ввела дополнительные региональные выплаты тем категориям медработников, которые не могли претендовать на федеральные выплаты.

"Мы перечень специальностей расширили, потому что не все попали в федеральные выплаты. Мы, например, делаем доплаты сотрудникам лабораторий, патологоанатомических служб, немедицинскому персоналу, который работает в госпиталях", - пояснил он.