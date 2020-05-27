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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2020-05-27T16:44
https://ria.ru/20200527/1572072099.html
Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены
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РИА Новости

Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены

16:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 27 мая - РИА Новости. Тюменская область своевременно получила федеральные средства, предназначенные для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, выплаты за апрель получили 2210 медработников, сообщил губернатор региона Александр Моор.
"Получили своевременно и также своевременно довели до медучреждений. Соответственно, все суммы за апрель еще выплатили еще между майскими праздниками и сегодня заканчиваем расчет за май. Задача стоит до конца мая все эти деньги перечислить на карточки медработникам",– сказал глава региона накануне в эфире Первого канала.
Моор добавил, что Тюменская область одновременно ввела дополнительные региональные выплаты тем категориям медработников, которые не могли претендовать на федеральные выплаты.
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"Мы перечень специальностей расширили, потому что не все попали в федеральные выплаты. Мы, например, делаем доплаты сотрудникам лабораторий, патологоанатомических служб, немедицинскому персоналу, который работает в госпиталях", - пояснил он.
Губернатор уточнил, что за апрель фонд доплат составил 112 миллионов рублей, 38 миллионов рублей – это областные средства. "За май расчет на 335 миллионов рублей, из них 108 миллионов рублей – областные. Фактически треть доплат - из областного бюджета", - сказал он.
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Тюменская областьАлександр Моор
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